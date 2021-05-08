سعدي بيره: السجون ليست مكانا للصحفيين

2021/05/08 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سعدي احمد بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، ان السجون ليست مكانا للصحفيين، لافتا الى ان الاقليم بحاجة الى ادارة تعمل في اطار الدستور.

وقال بيره في مؤتمر صحفي، تابعه PUKmedia: ان اقليم كوردستان بحاجة الى ادارة تعمل ضمن اطار الدستور، ادارة بعيدة عن السجون والتعذيب والمطاردة، موضحا، ان جميع الشهداء والمناضلين كانوا يحلمون باقليم بعيد عن سلطة القمع بل بالعمل من اجل البناء والاعمار.

واضاف: ان السجون انشئت للقتلة والسراق والفاسدين، وليست السجونا بمكان للصحفيين واصحاب الرأي الحر.

وكان قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان، في 28 شباط 2021، بالمصادقة على سجن صحفيين وناشطين في دهوك، قد اثار الكثير من الاستنكار والغضب على مختلف الصعد، بشكل يضع سمعة الاقليم امام المساءلة خاصة وان المعتقلين " ادينوا" لزيارات قاموا بها الى قنصليات دولية رسمية عاملة في اربيل .

وكان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

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