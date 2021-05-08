توقعات درجات الحرارة لهذا الاسبوع في العراق

2021/05/08 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت هيئة الأنواء الجوية، السبت، ارتفاعا بدرجات الحرارة هذا الأسبوع يليه انخفاض، كاشفة عن توقعاتها بشأن معدلات الحرارة خلال فصل الصيف.

وقال مدير الهيئة، عامر الجابري، في تصريح تابعه NRT عربية، (8 أيار 2021)، ان "البلاد شهدت هذا اليوم ارتفاعا قليلا في درجات الحرارة ببعض المناطق الوسطى والمنطقة الشمالية وسيستمر حتى منتصف الأسبوع".

واضاف الجابري، أنه "من المتوقع أن يشهد يوم غد الأحد ارتفاعا بسيطا في درجات الحرارة ببغداد بمعدل (درجتين) ومن المحتمل أن تصل درجات الحرارة إلى 42 مئوية وتستمر ليومين فيما ستتراجع الثلاثاء لتكون بين 36-38 مئوية".

وعن توقعاته لفصل الصيف ذكر، إن "الصيف هذا العام سيأتي بموعده في حزيران ولن يأتي مبكرا وستكون درجات الحرارة المتوقعة ضمن المعدلات الطبيعية".

وبشأن الأمطار اوضح الجابري، إن "فرص الأمطار انتهت تقريبا ما عدا بعض المنخفضات الضعيفة التي تؤثر على الأجزاء الشمالية وأجزاء متفرقة من البلاد وستنتهي في نهاية الشهر الجاري".

N.A

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