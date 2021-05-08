عملية معقدة وسرية.. موقع

2021/05/08 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "ياهو" يوم السبت تفاصيل جديدة

عما قال إنها "خطة سرية" كانت معدة

لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس

الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني

في العراق.

وقال الموقع

[https://news.yahoo.com/conspiracy

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