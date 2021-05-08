بالفيديو.. فوز قاتل لتشيلسي يؤجل حسم الدوري الانجليزي

2021/05/08 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنص تشيلسي فوزا قاتلا من نظيره

مانشستر سيتي، بنتيجة (2-1)، في المباراة

التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في

الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان في نهائي

دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الجا

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