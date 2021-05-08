تحديد موعد سقوط الصاروخ الصيني.. وبث مباشر لتتبع لحظاته الأخيرة

2021/05/08 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يعود حطام الصاروخ الذي فقدت الصين السيطرة عليه إلى الأرض، في وقت متأخر من يوم السبت أو في وقت باكر من يوم الأحد، وفقا لمراكز تتبع أميركية وأوروبية.

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