2021/05/08 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الشرطة الاتحادية تعثر على أوكار وعبوات ناسفة في كركوك » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 23:05

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