غايب العميري يوضح لـNRT حقيقة تكليفه بمهام وزير الصحة

2021/05/08 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، السبت، تكليفه بمهام وزير الصحة، مؤكدا عدم مفاتحته اي جهة رسمية بهذا الموضوع.

وقال العميري في تصريح لـNRT اليوم، (8 ايار 2021)، انه "ننفي الاخبار المتداولة بشأن تكليفي بمهام وزير الصحة وكل مايشاع عن هذا الموضوع عار عن الصحة".

وأضاف انه "ولم تفاتحني اي جهة رسمية بخصوص تكليفي بمهام وزير الصحة".

وتداولت في وقت سابق من اليوم، أنباء عن سعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترشيح النائب عن سائرون غايب العميري لمنصب وزارة الصحة.

وكان الكاظمي وافق في (4 أيار 2021 ) على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي من منصبه بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، التي أودت بحياة نحو 90 شخصا وإصابة أكثر من 110 آخرين الشهر الماضي.

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