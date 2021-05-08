الدفاع المدني: بعض الحرائق متعمدة وخاصة في هذه المحافظة!

2021/05/08 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مدير الدفاع المدني كاظم بوهان، السبت، أسباب الحراق التي تطال المزارع العراقية في موسم الحصاد، ودوائر الدولة والمؤسسات.

وقال بوهان في تصريحات تابعها NRT عربية، (8 أيار 2021)، ان "مديرية الدفاع المدني لديها حوالي 225 مركز إطفاء، وهذا العدد يستند إلى الكثافة السكانية، وبالتالي هذه المراكز هي مسؤولة عن مناطق الرقعة الجغرافية التي تقع على عاتقها".

واضاف، أن "مديرية الدفاع المدني تعمل على قدم وسائق، للوصول إلى مكان الحوادث بأسرع وقت ممكن، على الرغم من أن بعض آلياتها قديمة"، مبيناً أنه "في إطار تطوير عمل المديرية، كان هناك خطة لدى وزارة الداخلية قبل 6 أعوام، لشراء طائرات خصص منها للدفاع المدني".

وعن حوادث حرائق المزروعات التي تنامت في الفترة الأخيرة بعدد من مدن البلاد ذكر بوهان، أن "اغلب حرائق المزروعات التي شهدتها بعض مدن البلاد مؤخرا، تأتي ضمن الحرائق العرضية، إلا بعضها جاء بفعلة فاعل وتحديداً في كركوك وبشكل أقل في نينوى، وبشكل عام يسجل العراق خسائر بالمزروعات جراء تلك الحرائق بنسبة لا تفوق الـ 5%".

وعن حريق دائرة التقاعد الأخير في العاصمة بغداد بين بوهان، أن "الحديث عن حصول حرائق داخل غرف الأضابير سواء بما يتعلق بحادثة حريق دائرة التقاعد أو غيرها من المؤسسات الحكومية التي دائما ما يدور الحديث عن الحرائق التي تنشب فيها على أنها استهدافاً لغرف العقود وغيرها، غير دقيق".

واوضح، أن "حريق دائرة التقاعد الأخير حصل في غرفة مولدات كهربائية، وهذه الغرف عادة ما تكون معرضة للحرائق والتماس الكهربائي، في حين انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الحريق اندلع بفعلة فاعل لاستهداف أضابير هيئة التقاعد".

واجاب بوهان عن سؤال بشأن "الحرائق السياسية" وإمكانية وقوف أطراف سياسية وراء بعض الحرائق لفت بوهان، الى انه "لم يصدر على مسامعنا مثل هكذا مصطلح، وفرقنا على أهبة الاستعداد لإخماد أي حريق والوقوف على أسبابه وحيثياته، والدليل كان لدينا صولات في المناطق المحيطة من سوح التظاهر وكنا نخمد النيران التي تندلع نتيجة التصادم بين الأجهزة الامنية والمتظاهرين"، مضيفا ان "القضية هنا واضحة، وقد تنشب حرائق في مثل هكذا مواقف، وهنا دورنا ينحسر في إخماد النيران وتقليل حجم الخسائر إلى أقل ما يمكن".

N.A

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