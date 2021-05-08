القاء القبض على 4 متهمين باختطاف قريبهم وقتله في ميسان

2021/05/08 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت مديرية شرطة ميسان، السبت (8 أيار 2021)، القاء القبض على 4 متهمين باختطاف قريبهم وقتله لعدم خضوع ذويه لمطالبهم بشأن فدية إطلاق سراحه.وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز قسم مكافحة الإجرام في ميسان / شعبة مكافحة إجرام البلدة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات الاستخباراتية، تمكنت من التوصل الى أفراد العصابة الإجرامية التي قامت بخطف وقتل الشاب حسين ثائر عبد الوهاب وعددهم اربعة مجرمين".وأضافت: "تم إلقاء القبض على اثنين منهم، ودونت اقوالهم وقد اعترفوا صراحة بقيامهم وبالاشتراك مع متهمين آخرين بتنفيذ جريمة خطف المجنى عليه الذي يسكن العمارة منطقة القطاع واحتجازه في داخل دار في منطقة حي الرحمة ومساومة ذويه لدفع فدية مالية لغرض إطلاق سراحه".وتابعت أن "ذويه لم يخضعوا لمطالب العصابة الإجرامية مما دفعهم لتنفيذ جريمة القتل بحق المجنى عليه، علما" انهم من أقاربه"، مؤكدة "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".وأشارت إلى أن "التوصل الى الجناة وعملية القاء القبض تمت في نفس اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة".

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