تشلسي يحسم

2021/05/08 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب تشلسي بتأجيل تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز قاتل 2-1، في عقر داره على ملعب "الاتحاد" في مباراة شكلت "بروفة" لنهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين، السبت.

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