العثور على جثة أربعيني متفحمة في ذي قار

2021/05/08 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، السبت، على جثة رجل متفحمة على قارعة إحدى الطرق الخارجية.

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وقال مصدر في شرطة المحافظة لـ"ناس"، (8 أيار 2021)، إن "الشرطة تلقت بلاغاً بوجود جثة مرمية في الطريق المؤدية إلى قرية جعوب في الغراف، وتوجهت الدوريات وخبراء الأدلة الجنائية، ووجدوا جثة تعود لرجل في الأربعينات من العمر، وبدون ملابس، وهي متفحمة جزئياً ولم يتم التعرف على هويته".

وأضاف المصدر، أن "خبراء الأدلة الجنائية أكدوا أن الجثة مضى على احتراقها تقريبًا 24 ساعة، وأن الحادث جنائي وليس انتحاراً، ولم نتلقَ أي بلاغ بفقدان رجل خلال الأيام الماضية، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

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