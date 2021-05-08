اعتقال ثلاثة متهمين طعنوا مواطناً شمالي بغداد

2021/05/08 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن اعتقال ثلاثة متهمين اقدموا على طعن مواطن بآلة حادة شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد ورود اخبار الى مركز شرطة باب المعظم التابع لقيادة شرطة بغداد بوجود مشاجرة ادت الى طعن مواطن بآلة حادة نقل على اثرها الى مستشفى مدينة الطب تم على الفور الانتقال إلى المستشفى وتدوين إفادة المواطن وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بضرورة بذل الجهود للوصول إلى الجناة وتشكيل فريق عمل ميداني لهذا الغرض".

وأضاف البيان أنه "تم التعرف على الجناة واستحصال الموافقات القضائية والقاء القبض على ثلاثة متهمين والتوجه بهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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