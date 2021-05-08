خلية الازمة توضح عبر NRT حقيقة اعادة النظر بقرار الحظر خلال عيد الفطر

2021/05/08 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو لجنة الصحة وعضو خلية الأزمة غايب العميري، السبت، انه لا وجود لالغاء حظر التجوال في العراق خلال عيد الفطر.

وقال العميري في تصريح لـ NRT عربية، (8 أيار 2021)، انه " لا وجود لالغاء حظر التجوال في العراق، وكل مايشاع من اخبار لاساس لها من الصحة ".

واضاف، انه "لاتوجد محافظات تقوم بتسهيل اجراءات الحظر خلال عيد الفطر".

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اعلنت عن تسهيل اجراءات الحظر في بعض المحافظات العراقية واعادة النظر في مسألة الحظر.

N.A

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