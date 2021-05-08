طلب نيابي بشأن سعر الغاز في العراق

2021/05/08 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، النائب، كاظم فنجان الحمامي، السبت، بتخفيض أسعار الغاز المسال للمصانع المحلية.

وقال المكتب الاعلامي للحمامي في بيان اليوم، (8 ايار 2021)، انه "بكتاب رسمي موجه الى المجلس الوزاري لشؤون الطاقة، طالب عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي (كاظم فنجان الحمامي) بتخفيض اسعار الغاز المسال الذي تعتمد عليه المصانع العراقية الحديثة التابعة للقطاع الخاص".

وبين، ان "وزارة النفط تبيع الغاز المسال للمصانع العراقية بسعر 430 ألف دينار للطن (مع النقل) كما لو كانت هناك إرادة مقصودة في تأزيم الأوضاع الصناعية بهذة السياسة التسعيرية المجحفة".

ونوه الحمامي، أن "سعر البيع للقطاع العام في حدود 170 ألف دينار، لكن سعره يرتفع إلى أكثر من الضعف عند التعامل مع القطاع الصناعي الخاص.



وبالتالي فانه سيترك آثاره السلبية على صناعاتنا الوطنية، لأنه يدخل ضمن تكلفة التشغيل والإنتاج".

وأشار إلى ان هناك "شكاوى من قبل أصحاب المشاريع الصناعية لإرتفاع سعره، معتبرين أن تلك الأسعار تهدد مستقبلهم الصناعي".

وأضاف البيان، ان "الحمامي أكد على توجهات مجلس الوزراء الداعمة للصناعات الوطنية التي تدعم مقترح تخفيض سعر الغاز لأسباب اجتماعية واقتصادية وبيئية"، مبينا أن "تحفيز الصناعة وتشجيعها على اعتماد الطاقة النظيفة يعد من الأهداف الاستراتيجية، فالصناعة لها تأثيرها الإنساني والاجتماعي في الاقتصاد وفي توفير فرص العمل للحد من البطالة، لكن ما نراه على أرض الواقع يستعصي على الفهم ولا يمكن استيعابه".

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