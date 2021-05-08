لتخفيف الزخم المروري.. عمليات بغداد ترفع سيطرة شرقي العاصمة

2021/05/08 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن إعْلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد، السبت، رَفَع سَيْطَرَة الِابْتِسَام قَرُب سَاحَة بَيْرُوت.

وقال الاعلام في بيان انه "بتوجيه من قبل قائد عمليات بغداد اللواء الركن أَحْمَد سُلَيْم بَهْجَت باشرت الملاكات الهندسية في وحدات القيادة برفع سيطرة الابتسام الواقعة في شارع الأطباء قرب ساحة بيروت".

واضاف، ان "هذا العمل ياتي ضمن المنهج القيادة في تسهيل حركة المواطنين، والاسهام في تخفيف الزخم المروري".

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