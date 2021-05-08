تصريح مشترك ليحيى رسول وسعد معن عن عمل خلية الإعلام الأمني والهدف منها

2021/05/08 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن: الخلية هي امتداد لخلية الإعلام الحربي

اللواء معن: الهدف من الخلية توحيد الخطاب الأمني

اللواء معن: بعد الانتهاء من الحرب ضد داعش تحولنا إلى الأمن الذي يرتبط بالسلم

الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول: خلية الإعلام الأمني ترتبط بجميع المؤسسات الأمنية

اللواء رسول: الخلية تعمل على توحيد الخطاب الأمني عبر إصدار البيانات

اللواء رسول: استطعنا التصدي لإعلام داعش وعملنا بجد ونشاط إلى أن اتخذت خلية الإعلام شكلها الحالي

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