2021/05/09 | 00:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت شركة واتساب إحدى الشركات التابعة لفيس بوك، اليوم السبت، قرب إخفاء ميزة “متصل” لمستخدمي التطبيق.وذكر مركز الاعلام الرقمي DMC، أن واتساب “ستطبق قريبا ميزة إخفاء خيار “متصل” للمستخدمين”.وأضافت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واتساب تطبق قريباً ميزة إخفاء خيار “متصل” للمستخدمين المركز الخبري الوطني.

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