عشرات القتلى قرب مدرسة بنات في أفغانستان.. وواشنطن تندد بالهجوم

2021/05/09 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب انفجار وقع، السبت، قرب مدرسة فتيات في إحدى ضواحي العاصمة الأفغانية، كابول، والتي ينتمي معظم سكانها إلى أقلية الهزارة الشيعية، بمقتل أكثر من 30 شخصا على الأقل وجرح العشرات بينهم طالبات، في حين نددت واشنطن بالهجوم ووصفته بـ"الهمجي".

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