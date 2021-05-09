الكهرباء تحدد المناطق المشمولة بتنصيب العدادات الذكية

2021/05/09 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة، السبت، ملف نصب العدادات الذكية في مناطق العاصمة بغداد، وذلك خلال اجتماع في مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، فيما حددت الوزارة المناطق المشمولة في المرلة الأولى من المشروع.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيار 2021)، إنه "عقد الوزير اجتماعا موسعاً في مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، وبحث اثناء الاجتماع آلية الخطة التي تعمل عليها الشركة من خلال فك الاختناقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية ضمن رقعتها الجغرافية، إلى جانب الاطلاع على مشاكل والمعوقات التي تواجه فرع توزيع كهرباء الرصافة على وجه الخصوص من خلال مد المغذيات اللازمة لتخفيف الاحمال في مناطق الزعفرانية، ناحية الوحدة، زيونة، الاعضمية، صليخ، وافاق عربية".

كما واستمع الوزير وفق البيان، "لشرح مفصل لما قدمه مدير عام الشركة ومدير فرع توزيع كهرباء الرصافة، والحاجة الملحة والحاكمة لتأمين قابلوات وكيبلات لتنفيذ مد المغذيات اللازمة والتي هي من ضمن خطط الشركة العامة الواجبة واللازمة التنفيذ".

واكد الوزير، "على تذليل الصلاحيات للمضي بشراء المواد الحاكمة لادامة الشبكة وعدم تكليف المواطنين بهذه المسؤولية"، مشدداً على أن "يمنع جمع اي مبالغ مالية لغرض الصيانات او ماشابه ذلك".

وتطرق الاجتماع بحسب البيان، إلى "نصب العدادات الذكية التي تروم الوزارة العمل بها في مناطق منتخبة والتي سيكون تطبيقها كمرحلة أولى في مناطق اليرموك، حي الحمراء، الداخلية ومناطق عوريج في جانب الكرخ من بغداد، حيث تمت مطابقة مواصفات المقاييس من قبل لجان الفحص والمطابقة وسيتم الشروع بها".

لجان مختصة للإشراف

واوعز الإمارة، "بتشكيل لجان مختصة تتابع اعمال الاشراف والتنسيق مع الشركات التي ستعمل على نصب العدادات الذكية".

وأضاف البيان، "واستعرض معاون مدير عام الشركة العامة ذاتها علاء سمير الجبوري، حاجة العاصمة بغداد لموازنة الاحمال وان هنالك مناطق لاتستدعي نصب متنقلات فيها في حين ان هناك مناطق بحاجة ماسة الى تلك المتنقلات كمناطق القائم في محافظة الانبار ومناطق الحميدية في بغداد".

من جانبه قدم المدير العام وفق البيان، "جدول اعمال استحداث المغذيات في مناطق الصابيات والدورة والجزائر والزعفرانية والعماري في ناحية المعامل، وان الاعمال تتم بمراحل الانجاز النهائي".

وطرح مديرو الفروع، "الإجراءات الصعبة التي تواجه الملاكات الهندسية والفنية اثناء تنفيذ الاعمال من قبل دوائر البلدية".

وأوصى الوزير "بتكليف المعنين بمتابعة تذليل المعوقات مع دوائر البلدية لإكمال الاعمال المكلفة بها ملاكات الشركة".

وتابع البيان، "وجرى ايضاً اثناء الاجتماع الايعاز الى دائرة نقل الطاقة المنطقة الوسطى لإطلاق التيار الكهربائي لمتنقلة البلديات التي تم نصبها من قبل ملاكات الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ فرع توزيع كهرباء الصدر، قرب محطة المشتل التحويلية في حين قدمت نسب الانجاز الشبه نهائية المتضمنة اكمال مغذيات السايلو في ناحية الوحدة واستكمال نصب المتنقلات في منطقة الزعفرانية".

وأضاف الوزير وفق البيان، أننا "مقبلين على ذروة الاحمال وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة مما يستدعي الاستنفار التام لجميع الملاكات لصيانة الشبكة وادامتها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تحدد المناطق المشمولة بتنصيب العدادات الذكية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تحدد المناطق المشمولة بتنصيب العدادات الذكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).