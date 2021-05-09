الماركسية كعلم 6 - طلال الربيعي

2021/05/09 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي ذكرت في الحلقة السابقة انه لو عالجنا موضوعة العلم في النظرية الماركسية وفي التحليل النفسي, فانه يمكنننا القول أن النظريتين تعملان, عموما, بنفس الطريقة والقواعد المنهجية.



السؤال إذن هو: هل الماركسية والتحليل النفسي، إما على حدة أو مجتمعتان، ذات صلة بمصلحة تحررية عملية للبشرية.



فقد جادل العديد ان الإجابة كانت بالنفي, وذلك لأسباب منها أيديولوجية تتلبس لباس العلم او فلسفته كما لدى فيلسوف العلم ك ......





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