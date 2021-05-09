عمليات بغداد تعلن رفع سيطرة شرقي العاصمة

2021/05/09 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن رفع سيطرة قرب ساحة بيروت شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بتوجيه من قبل قائد عمليات بغداد اللواء الركن أَحْمَد سُلَيْم بَهْجَت باشرت الملاكات الهندسية في وحدات القيادة برفع سيطرة الابتسام الواقعة في شارع الأطباء قرب ساحة بيروت".

وأضافت أن "هذا العمل يأتي ضمن المنهج القيادة في تسهيل حركة المواطنين، والاسهام في تخفيف الزخم المروري".

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