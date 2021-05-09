2021/05/09 | 00:23 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مليشيا "ربع الله" تهدد باستهداف البنوك الحكومية) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: مليشيا "ربع الله" تهدد باستهداف البنوك الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).