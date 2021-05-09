النجف: اندلاع حريق في غرفة تحقيق بمركز للشرطة

2021/05/09 | 00:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد الناطق بأسم مديرية الدفاع المدني في النجف علي تويج، السبت، عن اندلاع حريق في غرفة ألتحقيق بمركز شرطة ( السلام ) في المحافظة.

وقال تويج لـNRT عربية (9 ايار 2021)، ان "حريقا اندلع داخل غرفة ألتحقيق بمركز شرطة ( السلام ) في محافظة النجف."

واضاف ان "الحادث امني وفرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث لاخماد الحريق."

واكد تويج انه "لاتوجد اي اصابات او هروب للسجناء داخل المركز،" مشيرا انه "تمت السيطرة على الحريق دون اي اضرار."

وبين انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية بالتنسيق مع الادلة الجنائية لمعرفة اسباب الحادث."

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