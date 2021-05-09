2021/05/09 | 00:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا نادي كربلاء ونادي الجيش

بهدف واحد لكل منهما في مباراتهما التي

جرت ضمن مباريات الجولة الثانية من

المجموعة الاولى في دوري الدرجة الاولى

المؤهلة للدوري الممتاز ، والتي جرت على

ملعب كربلاء الد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بإداء بائس كربلاء يعادل الجيش ايجابياً على ارضه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بإداء بائس كربلاء يعادل الجيش ايجابياً على ارضه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).