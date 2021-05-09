اندلاع حريق في مركز شرطة وسط محافظة النجف

2021/05/09 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر أمني

اندلاع حريق بمركز شرطة السلام في منطقة حي السلام وسط محافظة النجفالحريق التهم غرفة احد ضباط التحقيق بالكامل والتهم في طريقه جميع الدعاوى في غرفة التحقيقفرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث، من أجل إخماد الحريق ولغاية الآن أسباب الحريق مجهولة، وسط ترجيحات بان يكون الحادث بفعل فاعل

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