2021/05/09 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة الزراعة، نجاح زراعة الفستق الحلبي في محطتي سد الموصل والقائم.وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بناءً على توجيهات الوزير محمد كريم الخفاجي نجحت زراعة وأكثار الفستق الحلبي في محطتي سد الموصل والقائم، من خلال الاهتمام بنشر وزراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي والقيمة الغذائية العالية والتي ممكن ان تلائم الظروف البيئية العراقية من حيث تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة".واضاف البيان، أن "هذه الشجرة تمتاز بأنها ذات مردود مالي عالي بحكم ارتفاع سعر ثمارها وبإنتاجية عالية على المدى البعيد بحكم عمرها الطويل، لتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول و ترفد السوق المحلية بالفستق العالي الجودة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: نجاح زراعة الفستق الحلبي في الموصل والقائم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: نجاح زراعة الفستق الحلبي في الموصل والقائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).