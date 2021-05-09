الافراج عن 'المستثمر الفرنسي' بعد اعتقاله في بغداد

2021/05/09 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بالافراج عن "المستثمر الفرنسي" بعد اعتقاله في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السلطات العراقية تفرج عن المستثمر الفرنسي ذو الاصول الايرانية بعد اعتقاله اثناء توجهه الى بغداد برا ودخوله بصورة غير رسمية".وكان مصدر أمني أفاد اليوم السبت، بأن مستثمراً يحمل الجنسية الإيرانية، ولديه في نفس الوقت جواز فرنسي لم يستخدمه، تم اعتقاله في بغداد.

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