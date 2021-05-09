عشرات الجرحى باشتباكات جديدة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس

2021/05/09 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح في صدامات جديدة دارت، مساء السبت، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

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