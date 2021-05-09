قتلى في هجوم لداعش على سرايا السلام بمحافظة صلاح الدين

2021/05/09 | 01:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاحد، عن مقتل 3 عناصر من سرايا السلام اثر هجوم لداعش على محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـNRT عربية (9 ايار 2021)، ان "عناصر داعش شنت هجوما على قطعات سرايا السلام في سامراء بمحافظة صلاح الدين مما اسفر عن مقتل 3 عناصر من السرايا."

واضاف المصدر ان "الاشتباكات لاتزال مستمرة بين عناصر داعش وقوات سرايا السلام في سامراء."

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