داعش يهاجم عناصر بسرايا السلام على طريق سامراء - الضلوعية

2021/05/09 | 01:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر أمني، الاحد، بان داعش هاجم عناصر بسرايا السلام على طريق سامراء - الضلوعية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش شن هجوما على عناصر بسرايا السلام على طريق سامراء - الضلوعية".

واضاف، ان "الهجوم اسفر عن استشهاد اثنين من عناصر سرايا السلام واصابة اثنين آخرين كحصيلة أولية".

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