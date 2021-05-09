عاجل:اغتيال رئيس تنسيقية كربلاء ايهاب الوزني برصاص مسلحين (صورة)

2021/05/09 | 01:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون رئيس تنسقية

كربلاء للحراك المدني الناشط ايهاب

الوزني

واكدت مصادر لوكالة نون الخبرية ان

الوزني اغتيل مساء اليوم السبت برصاص

مسلحين مجهولين امام منزله دون ذكر

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