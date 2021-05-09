'تعرض' يستهدف قطعات سرايا السلام في سامراء

2021/05/09 | 01:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاحد، بأن تعرضاً استهدف قطعات "سرايا السلام" في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعرضاً استهدف، قبل قليل، قطعات سرايا السلام في سامراء اسفر عن استشهاد ثلاثة عناصر من السرايا".

وأضاف المصدر أن "الاشتباكات ما تزال مستمرة".

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