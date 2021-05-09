مسلحون يغتالون ناشطاً مدنياً وسط كربلاء

2021/05/09 | 01:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أفاد مصدر امني، الاحد، بان مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطاً مدنياً وسط كربلاء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد الوزني وسط محافظة كربلاء".

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