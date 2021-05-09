مذكرة تهديد من الصين لدول مشاركة في فعالية عن

2021/05/09 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الصين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم حضور حدث تعتزم ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا تنظيمه الأسبوع المقبل بشأن قمع مسلمي الإيغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز الجمعة.

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