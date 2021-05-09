سرايا السلام تكشف تفاصيل التعرض الإرهابي في سامراء

2021/05/09 | 02:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع – فليح العبيدياعلنت سرايا السلام، عن استشهاد مقاتلين وإصابة اخر بتعرض ارهابي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين .وقال المتحدث باسم سرايا السلام صفاء التميمي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "تعرضا لعصابات داعش الارهابية على نقطة امنية لسرايا السلام في محطة الجالسية بمدينة سامراء، اسفر عن استشهاد مقاتلين وجرح اخر بحالة خطرة جدا"، مؤكدا انه "تم انهاء التعرض الارهابي".وفي وقت سابق، ذكرت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "قوات اللواء 315 في قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، تصدت لتعرض "داعشي" إرهابي شرق مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".واضافت، ان "التعرض الإرهابي استهدف نقاط اللواء 315 بالحشد الشعبي في منطقة الجالسية شرق سامراء".

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