انتصار الفكر الداعشي في المحرّر - نادية خلوف

2021/05/09 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف البارحة انتصرت الذكورة ، و نامت نهلة إلى الأبد .



نهلة تلك الطفلة التي أتت إلى هذا العالم الموحش لتصارع مرضها ، وذكورة المجتمع دون أن تدري .



رحلت نهلة إلى الأبد ، وتمت براءة الذكورة على يد الصّحافة التي جمعت أخوات نهلة الخمس، وهن يلبسن لباساً مقبولاً ويقفن معاً مقيدات العقل بفكر داعش ليشهدن شهادات ضد أمهن .



قالت الفتاة الكبيرة أنّ أمها تخلت عنهم صغاراً ! هكذا فهمت ، أو أفهموها ، وعلينا أن لا نل ......





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