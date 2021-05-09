الإعلام الأمني تصدر بياناً بعد اغتيال

2021/05/09 | 02:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، الأحد،

بياناً بعد اغتيال رئيس تنسقية كربلاء

للحراك المدني الناشط ايهاب جواد

الوزني في كربلاء.

وقالت الخلية في البيان، ان "شرطة

محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها،

بحثا عن

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