الإعلام الأمني تصدر بياناً بعد اغتيال ناشط مدني في كربلاء

2021/05/09 | 02:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الأحد، بياناً بعد اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في كربلاء.

وقالت الخلية في البيان، ان "شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بمحافظة كربلاء المقدسة".

واضافت، "حيث شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة".

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