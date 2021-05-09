اغتيال الناشط العراقي البارز إيهاب الوزني في كربلاء

2021/05/09 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون الناشط العراقي وعضو منسقية التظاهرات، إيهاب الوزني، السبت، في هجوم مسلح في منطقة الحداد بكربلاء، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

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