2021/05/09 | 03:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل ناشط مدني بهجوم مسلح في كربلاء.

وقالت الخلية في بيان، إن "شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بمحافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت أن شرطة كربلاء "شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ناشط مدني بهجوم مسلح في كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ناشط مدني بهجوم مسلح في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).