2021/05/09 | 03:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

تعتزم شبكة الإعلام العراقي افتتاح متحف يؤرشف تاريخ الإعلام في العراق في نهاية شهر حزيران المقبل بعد اكمال ترميم بنايته وتجهيزها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأوضحت مديرة المتحف، مينا أمير الحلو، لـ»واع»، أنه «تم توزيع أجنحة متحف الاعلام العراقي، بحسب الحقب التاريخية للإعلام الوطني الممتد الى عام 1869 بصدور جريدة الزوراء»، مبينة أن «العراق تميز بأول بث تلفزيوني في الشرق الاوسط وثاني إذاعة مسموعة ورابع وكالة أنباء».



وتضم أجنحة المتحف المتخصصة شواهد عديدة، إضافة الى مجلدات وملفات وكتب ومدونات إلكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزيران المقبل.. افتتاح متحف شبكة الإعلام العراقي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزيران المقبل.. افتتاح متحف شبكة الإعلام العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).