التربية توحد الدروس الموجهة عبر منصاتها

2021/05/09 | 03:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

وحدت وزارة التربية الدروس الموجهة للمراحل الدراسية كافة عبر منصاتها الالكترونية، بينما اكدت أن الامتحانات النهائية حضورية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون لـ”الصباح”: ان “الوزارة وعقب قرار جعل التعليم الكترونياً خلال الفصل الثاني ولعموم المراحل، سترفع جميع المواد الدراسية عبر منصاتها التعليمية”، مبينا ان “التعليم الالكتروني وحد الدروس الموجهة للطلبة عبر المنصة، ما يعني ان الدرس نفسه، سيشاهد في بغداد أو البصرة أو نينوى أو أي محافظة اخرى”.

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