بعد ساعة من اغتيال الوزني :متظاهرو كربلاء يقطعون الطريق امام مبنى المحافظة ويشعلون الاطارات( فيديو وصور)

2021/05/09 | 04:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء المقدسة بعد ساعة من

اغتيال الناشط ايهاب الوزني تصعيدا

امنيا كبيرا حيث قام العشرات من

المتظاهرين بقطع الطرق المؤدية الى

مبنى المحافظة وقاموا باشعال الاطارات

في الشوارع

ونقل مراسل و

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