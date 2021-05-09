"الأسطرة" في العقل العربي...قراءة في أحدث نموذجين

2021/05/09 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنتوقف في هذه المقالة، أمام شخصيتين إشكاليتين، ملأت أخبارهما الأرض والفضاء، لعدة سنوات، سيما في الأسابيع الأخيرة، واحدة في الأردن، وبها ارتبطت أخبار "الفتنة" غير المسبوقة، التي ضربت البلاد مؤخراً ووضعت الأردن في بؤرة اهتمام الصحافة والإعلام والسياسة الإقليمية والعالمية...والثانية في فلسطين، وبها ارتبطت أخبار الصراع على السلطة والرئاسة، وأنباء التدخلات الخارجية في الساحة الفلسطينية، امتداداً لأدوار "إشكالية" بدأت في الهزيع الأخير لعهد ياسر عرفات، وتفاقمت في زمن محمود عباس، وكانت من بين عوامل أخرى

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