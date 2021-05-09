مشاهد من وصول جثمان ايهاب الوزني الى المستشفى

2021/05/09 | 04:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

مشاهد من وصول جثمان الناشط ايهاب الوزني الى المستشفى بعد اغتياله وسط كربلاء.

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