2021/05/09 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب إطلاق نار وقع في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك، عصر السبت، بإصابة امرأتين وطفلة في عامها الرابع بجروح، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، دون أن تتضح دوافع الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة امرأتين وطفلة بإطلاق نار في "تايمز سكوير") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة امرأتين وطفلة بإطلاق نار في "تايمز سكوير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).