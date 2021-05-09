وثيقة المحاكمة.. حضرة الرئيس: لم تحفظ عهودك 

2021/05/09 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن تراجع الرئيس بشارة الخوري عن تخطي الدستور لتمديد فترة حكمه، علّمنا الرئيس شهاب بالممارسة أن من واجبنا أن نكون مخلصين للدستور ولما نص عليه من تعايش واقتصاد حر.وكان كلما وقعت مشكلة يقول “فلنعد إلى الكتاب”.كأنه يضعه بمقام الكتب المقدسة.

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