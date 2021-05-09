دولنا الهشة.. التنافس عليها والخراب لها 

2021/05/09 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشابه التجاور الجغرافي القدر المحتوم على الدول، ويفرض التعامل معه كواقع وليس خيار، وغالباً ما تنحصر العلاقات بين الدول المتجاورة في شكلَين لا ثالث لهما؛ فهي إما أن تكون علاقات تفاعل ايجابي، قائمة على أساس التعاون واحترام الآخر وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.أو أنها تتخذ شكل علاقات تصارعية، تقوم على أساس التنافس والتناحر أو التنازع والصراع.

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