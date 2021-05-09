فيديو: غضب في كربلاء.. وتكدس للسيارات في مدخل المدينة

2021/05/09 | 06:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت مشاهد فيديوية حصل عليها "ناس" اشعال الاطارات في شوارع مدينة كربلاء احتجاجاً على اغتيال الناشط ايهاب الوزني.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتكدست أرتال السيارات عند مدخل المدينة بعد أن منعت السلطات المحلية دخول السيارات تحسباً لانضمام المحتجين إلى الحراك في المدينة.

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