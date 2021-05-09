سكانها يرفضون اللقاحات.. ارتفاع إصابات كورونا في بلدة إسرائيلية

2021/05/09 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها نسبيا في إسرائيل، إلا أن بلدة برديس حنا تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديد بفيروس كورونا المستجد.

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